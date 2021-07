Lega, Corrotti: Via del Caravaggio, Pd e Zingaretti esultano per sgombero (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Lo sgombero dell’immobile in via del Caravaggio è senz’altro un tentativo di ritorno alla Legalità dopo dieci anni di occupazione, un accordo raggiunto tra Regione Lazio, Comune di Roma e Ater che andranno ad assegnare circa ottanta alloggi popolari per coloro che erano ilLegalmente nello stabile del Municipio VIII, alla faccia però di tutte quelle famiglie che da anni sono in lista d’attesa per una casa popolare. In tutto questo tempo sono centinaia di migliaia di euro i danni provocati ma Zingaretti con il Pd esultano”. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Lodell’immobile in via delè senz’altro un tentativo di ritorno allalità dopo dieci anni di occupazione, un accordo raggiunto tra Regione Lazio, Comune di Roma e Ater che andranno ad assegnare circa ottanta alloggi popolari per coloro che erano illmente nello stabile del Municipio VIII, alla faccia però di tutte quelle famiglie che da anni sono in lista d’attesa per una casa popolare. In tutto questo tempo sono centinaia di migliaia di euro i danni provocati macon il Pd”. Così in una nota Laura, consigliere ...

