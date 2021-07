Lavoro: un master in Data Analysis per gli over 40 senza un impiego (2) (Di giovedì 8 luglio 2021) (Adnkronos) - L'esperto di Data Analytics è "un ambito formativo verticale particolarmente adatto per i candidati senior, in grado di gestire in maniera efficace la complessità aziendale. I partecipanti apprenderanno i fondamenti dell'analisi dati, dal foglio elettronico alla gestione di Database, sino alla sicurezza e alla gestione di modelli e di analisi grafica. Secondo una ricerca condotta da Talent Garden, realizzata coinvolgendo 40 Hr Manager di aziende partner, è emerso come l'area dei Data Analytics sia quella considerata più adatta a un'azione di reskilling dalla quasi totalità delle aziende coinvolte". Il master ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) (Adnkronos) - L'esperto diAnalytics è "un ambito formativo verticale particolarmente adatto per i candidati senior, in grado di gestire in maniera efficace la complessità aziendale. I partecipanti apprenderanno i fondamenti dell'analisi dati, dal foglio elettronico alla gestione dibase, sino alla sicurezza e alla gestione di modelli e di analisi grafica. Secondo una ricerca condotta da Talent Garden, realizzata coinvolgendo 40 Hr Manager di aziende partner, è emerso come l'area deiAnalytics sia quella considerata più adatta a un'azione di reskilling dalla quasi totalità delle aziende coinvolte". Il...

