Il primo tablet Intel 10nm 2in1 al mondo: Chuwi Hi10 GO è in arrivo (Di giovedì 8 luglio 2021) Secondo le notizie ufficiali, Chuwi lancerà un nuovo tablet computer, l’Hi10 GO, a fine luglio. È anche il primo tablet 2in1 con processore Intel 10nm Celeron con schermo intero da 10,1 pollici e Windows10. Acquista leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di giovedì 8 luglio 2021) Secondo le notizie ufficiali,lancerà un nuovocomputer, l’GO, a fine luglio. È anche ilcon processoreCeleron con schermo intero da 10,1 pollici e Windows10. Acquista leggi di più...

Advertising

CKellystlgdr : @AndrewDLstl *Lo osserva cimentarsi con il tablet. C'è un po' la difficoltà iniziale di qualcosa che non si conosce… - ITmanagerSlife : Chuwi Hi10 GO, in arrivo il primo tablet 2-in-1 al mondo con processore Intel a 10 nm - ilsoftware : Chuwi Hi10 GO, in arrivo il primo tablet 2-in-1 al mondo con processore Intel a 10 nm - bokieuphoria : mi sono appena svegliata e ho capito che hyunjin ha scritto is nuovo su bubble e lui e han si sono disegnati a vic… - hopelessssss__ : Al primo SHHHH lo buttavo nel fuoco insieme al tablet #TempationIsland -