Haiti, Fondazione Rava: “Serve ossigeno per malati covid” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Mi sento mezza Haitiana, per Haiti chiedo preghiere e l’attenzione della stampa, abbiamo rivolto un appello al Papa”, ma a livello pratico Serve soprattutto ossigeno per i malati di covid. A parlare così con l’Adnkronos è Maria Vittoria Rava, della Fondazione Francesca Rava che dal 1987 opera ad Haiti, dove gestisce due ospedali. Rava si trova in Italia e dopo, l’assassinio del presidente Moise, ha sentito il personale della Fondazione sul posto, tutti Haitiani secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) “Mi sento mezzaana, perchiedo preghiere e l’attenzione della stampa, abbiamo rivolto un appello al Papa”, ma a livello praticosoprattuttoper idi. A parlare così con l’Adnkronos è Maria Vittoria, dellaFrancescache dal 1987 opera ad, dove gestisce due ospedali.si trova in Italia e dopo, l’assassinio del presidente Moise, ha sentito il personale dellasul posto, tuttiani secondo ...

Advertising

paolaturci : Ora piu che mai c'è bisogno di aiuto attraverso la @Fondazione_Rava Haiti, padre Rick dopo l’assassinio del presi… - paolaAlchi : RT @paolaturci: Ora piu che mai c'è bisogno di aiuto attraverso la @Fondazione_Rava Haiti, padre Rick dopo l’assassinio del presidente: «… - GaiaCeccaroli : RT @paolaturci: Ora piu che mai c'è bisogno di aiuto attraverso la @Fondazione_Rava Haiti, padre Rick dopo l’assassinio del presidente: «… - KB28216647 : RT @gustinicchi: stato taciuto/ucciso per aver lavorato con l'NSA e per aver dato informazioni a US MILITARY INTEL e prove dirette sulla fo… - maurogab1 : RT @gustinicchi: stato taciuto/ucciso per aver lavorato con l'NSA e per aver dato informazioni a US MILITARY INTEL e prove dirette sulla fo… -