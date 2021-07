Gualtieri | fusione Ama-Acea complessa e delicata

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Ama deve avere i suoi impianti, oggi ne ha troppo pochi e li deve potenziare. Penso a quelli per il compostaggio o i biodigestori. C’è un’opportunità fondamentale di sinergia industriale con, che ad esempio ha l’inceneritore di San Vittore ma quell’impianto lavora anche con i rifiuti di altre zone. Non c’è un’integrazione sinergica tra queste due aziende del Comune”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire. “Questa sinergia si può fare anche con altre società che intendono realizzare impianti di nuova generazione come le bioraffinerie”, ha aggiunto ...