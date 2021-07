Google Meet | arrivano filtri | effetti e maschere con realtà aumentataHDblog it

(Di giovedì 8 luglio 2021) Super iOS e Android sono in arrivo nuovivideo,diaumentata da poter utilizzare durante le chiamate. Per attivarle, basterà cliccare…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

SimoneGironi : Ing.Gironi Google Meet, arrivano filtri, effetti e maschere con realtà aumentata - - gigibeltrame : Google Meet, arrivano filtri, effetti e maschere con realtà aumentata #digilosofia - HDblog : Google Meet, arrivano filtri, effetti e maschere con realtà aumentata - macitynet : Google Meet porta effetti e maschere su iPhone e Android

Su Google Meet per iOS e Android sono in arrivo nuovi filtri video, effetti e maschere di realtà aumentata da poter utilizzare durante le chiamate. Per attivarle, basterà cliccare sull'apposito tasto. Google ha annunciato una serie di novità in arrivo su Meet. A partire da oggi, gli utenti potranno aggiungere nuovi filtri, maschere ed effetti.