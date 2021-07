Giustizia | Anm “Referendum? C' è già ricco cantiere riforme”

(Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Isono nel nostro sistema abrogativi, poi bisogna dare la parola al Parlamento. Farlo nel momento in cui il governo ha messo su uncosìdinon lo comprendiamo”. Lo dice il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, a proposito delsullain un'intervista a “Radio anch'io” su Radio1. Quelle della giustiuzia sono “necessarie per l'erogazione dei fondi del Recovery, bisogna assumere responsabilmente questa consapevolezza. Sul dettaglio siamo pronti a collaborare con ...

