Giulio Gallera svela la verità sul coronavirus | in un video “verità” spiega «tutte le balle vergognose utilizzate contro Regione Lombardia»

ivan_xp : Giulio Gallera svela la verità sul coronavirus: ecco tutte le balle politiche e mediatiche contro la Lombardia - ottogattotto : Un risultato facile da ottenere dopo il siluramento di Giulio #Gallera. -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Gallera

Liberoquotidiano.it

A distanza di più di un anno da inizio pandemia del coronavirus,si toglie qualche sassolino dalla scarpa. L'ex assessore al Welfare della Regione Lombardia svela tutti gli errori nella gestione del Covid da parte dell'Iss e della task force, ma ...Uno dei pochissimi nomi di politici "locali" di cui si è parlato come possibile candidato a Milano è stato quello dell'ex assessore alla Sanità della regione. Avvocato con una lunga ...Sono circa 20mila solo a Milano e migliaia in tutta la regione Lombardia gli stranieri che attendono di poter accedere al sistema di prenotazione per il vaccino anti Covid. Erano stati – al solito – t ...«Non ho mai sopportato il reducismo. Il saluto romano mi piace solo per motivi igienici: odio le mani sudate».