Flavio Briatore apre una pizzeria a Porto Cervo | margherita a 20 euro!

Leggi su viagginews

(Di giovedì 8 luglio 2021) Dal 9 luglio parte la nuova avventura di, cheuna nuova, località della Sardegna tanto amata dai vip e dallo stesso imprenditore. Vediamo quanto costa andare a mangiare lì e cosa offre il nuovo locale.continua a investire in Sardegna. Non solo Billionare per l’imprenditore italiano, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com