Euro 2020, Sileri: “Feste in piazza? Rischio focolai come Maiorca” (Di giovedì 8 luglio 2021) Euro 2020 e pericolo contagi da covid? “In una piazza gremita di persone, in cui non tutti hanno fatto il vaccino o il tampone, si può generare un focolaio. Ed è quello che accadrà perché la variante Delta è più contagiosa e perché il numero di vaccinati in Italia non è ancora sufficiente, dobbiamo stare attenti perché rischiamo quello che è accaduto a Maiorca, dobbiamo evitare assembramenti e portarci sempre la mascherina in tasca per poterla utilizzare in caso di assembramento”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto alla trasmissione ‘L’Italia s’è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021)e pericolo contagi da covid? “In unagremita di persone, in cui non tutti hanno fatto il vaccino o il tampone, si può generare uno. Ed è quello che accadrà perché la variante Delta è più contagiosa e perché il numero di vaccinati in Italia non è ancora sufficiente, dobbiamo stare attenti perché rischiamo quello che è accaduto a, dobbiamo evitare assembramenti e portarci sempre la mascherina in tasca per poterla utilizzare in caso di assembramento”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolointervenuto alla trasmissione ‘L’Italia s’è ...

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - tribunolahraga1 : Seribu Suporter Italia Nonton Final EURO 2020 - giuliopasserini : RT @marcomaioli1: se l'europeo finisse oggi o l'Italia fosse squalificata, se anche gli stadi sprofondassero nelle viscere della terra, io… -