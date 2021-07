Covid, l’Asl segnala 7 nuovi decessi a Pozzuoli (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Sette nuovi decessi per Covid-19 sono stati segnalati a Pozzuoli (Napoli) negli ultimi 10 giorni dall’Asl Napoli 2 Nord , che li ha comunicati oggi al sindaco, Vincenzo Figliolia. Il numero complessivo delle vittime a Pozzuoli per Covid, dall’inizio della pandemia, sale così a 90, di queste 56 dallo scorso gennaio. Il sindaco ha fornito anche i dati aggiornati sulle persone guarite dal virus in città:185. Il dato tiene conto e dei guariti nelle ultime 24 ore e anche di persone non conteggiate ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Setteper-19 sono statiti a(Napoli) negli ultimi 10 giorni dalNapoli 2 Nord , che li ha comunicati oggi al sindaco, Vincenzo Figliolia. Il numero complessivo delle vittime aper, dall’inizio della pandemia, sale così a 90, di queste 56 dallo scorso gennaio. Il sindaco ha fornito anche i dati aggiornati sulle persone guarite dal virus in città:185. Il dato tiene conto e dei guariti nelle ultime 24 ore e anche di persone non conteggiate ...

