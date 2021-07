Contratti part-time per i docenti, scarica tutta la modulistica utile (Di giovedì 8 luglio 2021) Le segreterie scolastiche sono alle prese, in questo periodo, con la stipula dei Contratti individuali dei docenti che hanno fatto richiesta di svolgimento della propria prestazione lavorativa in regime di part-time o che hanno richiesto una variazione oraria del proprio part-time. Medesimamente, per coloro che, a partire dal prossimo anno, rientreranno in servizio a tempo pieno sarà necessario predisporre il contratto di variazione del servizio prestato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) Le segreterie scolastiche sono alle prese, in questo periodo, con la stipula deiindividuali deiche hanno fatto richiesta di svolgimento della propria prestazione lavorativa in regime dio che hanno richiesto una variazione oraria del proprio. Medesimamente, per coloro che, aire dal prossimo anno, rientreranno in servizio a tempo pieno sarà necessario predisporre il contratto di variazione del servizio prestato. L'articolo .

