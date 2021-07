Chi è Hurkacz, l'avversario di Berrettini in semifinale (Di giovedì 8 luglio 2021) Hubi si è risvegliato. Dal successo di Miami, quando in finale battè l'amico, compagno di allenamento e occasionalmente di doppio Jannik Sinner ( battuto in finale a Miami ), alla semifinale di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Hubi si è risvegliato. Dal successo di Miami, quando in finale battè l'amico, compagno di allenamento e occasionalmente di doppio Jannik Sinner ( battuto in finale a Miami ), alladi ...

Advertising

Gazzetta_it : Chi è Hurkacz, l’avversario di Berrettini in semifinale #wimbledon - infoitsport : Hubert Hurkacz: chi è l’avversario di Berrettini in semifinale a Wimbledon - R_Capocristi : #Berrettini vince pur giocando così così. È un buon segno, anche se non sarà facile per lui incontrare Hurkacz, che… - Gog3ta2 : Cmq Hurkacz se lo merita, al di là di tutto. Mi è sempre sembrato anche una bella persona, amico di Sinner, tra l'a… - Pirichello : Forse non avete capito che Hurkacz non è solo STRA favorito con Federer ma non partirebbe battuto nemmeno in finale… -