Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Cairo presenta il nuovo allenatore: 'Con Juric c'è unione di vedute' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Cairo presenta il nuovo allenatore: 'Con Juric c'è unione di vedute' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Cairo 'Juric mi ha rimotivato, non vendo il Toro': (ANSA) - TORINO, 08 LUG - 'Non ho alcuna intenz… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Cairo presenta il nuovo allenatore: 'Con Juric c'è unione di vedute' - apetrazzuolo : TORINO - Cairo presenta il nuovo allenatore: 'Con Juric c'è unione di vedute' -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo Juric

... l'arrivo dimi ha rimotivato: già con Nicola lo ero,ancora di più. Nessuna intenzione di vendere il Toro". Così il presidente granata, Urbano, in conferenza stampa. "Non ne vedo ...... l'arrivo dimi ha rimotivato: già con Nicola lo ero,ancora di più. Nessuna intenzione di vendere il Toro": così il presidente granata, Urbano, in conferenza stampa. "Non ne vedo ...Torino, le parole di Urbano Cairo: "Volevo Juric già l'anno scorso, è una bella persona: tra noi nata subito simpatia" ..."Non ho alcuna intenzione di vendere il Toro, l'arrivo di Juric mi ha rimotivato: già con Nicola lo ero, Juric ancora di più. Nessuna intenzione di vendere il Toro". Così il presidente granata, Urbano ...