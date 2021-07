Advertising

ilcirotano : Cairo, benvenuto a Juric: 'È un top, trasmette qualcosa di speciale' - - sportli26181512 : Cairo, benvenuto a Juric: 'È un top, trasmette qualcosa di speciale': Cairo, benvenuto a Juric: 'È un top, trasmett… - Gazzetta_it : Cairo, benvenuto a Juric: 'È un top, trasmette qualcosa di speciale' -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo benvenuto

La Gazzetta dello Sport

Grazie Davide ? Prima di entrare nel mondo di Juric, Urbanonon dimentica il lavoro fatto dal predecessore Davide Nicola: 'Prima di parlare di Juric, ci tengo a fare un saluto e uno speciale ......Niccolò Rocchi un calorosoed un grosso in bocca al lupo per il suo futuro in biancorosso. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati...Nella conferenza stampa di presentazione della prossima stagione granata hanno parlato il presidente e il nuovo allenatore ...Ivan Juric si è presentato ufficialmente al Torino come nuovo allenatore. Il tecnico croato, protagonista nelle ultime stagioni sulla panchina del Verona, ha parlato in conferenza stampa dando alcune ...