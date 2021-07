Boom di contagi a Tokyo a due settimane dalle Olimpiadi: ipotesi Giochi a porte chiuse (Di giovedì 8 luglio 2021) Il governo giapponese ha decretato lo stato d’emergenza sanitaria a Tokyo a causa della nuova recrudescenza dei contagi di Covid-19. Ad annunciarlo è stato il primo ministro giapponese Yoshihide Suga. “Dobbiamo proteggere il popolo giapponese”, ha spiegato. Le restrizioni rimarranno in vigore fino al 22 agosto, ovvero per tutta la durata delle Olimpiadi di Tokyo 2020 che avranno inizio il 23 luglio e termineranno l’8 agosto. Si tratta del quarto stato di emergenza imposto dalle autorità giapponesi. Ieri nella capitale nipponica sono stati registrati 920 nuovi casi, il dato più alto dal 13 maggio. Il ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 luglio 2021) Il governo giapponese ha decretato lo stato d’emergenza sanitaria aa causa della nuova recrudescenza deidi Covid-19. Ad annunciarlo è stato il primo ministro giapponese Yoshihide Suga. “Dobbiamo proteggere il popolo giapponese”, ha spiegato. Le restrizioni rimarranno in vigore fino al 22 agosto, ovvero per tutta la durata delledi2020 che avranno inizio il 23 luglio e termineranno l’8 agosto. Si tratta del quarto stato di emergenza impostoautorità giapponesi. Ieri nella capitale nipponica sono stati registrati 920 nuovi casi, il dato più alto dal 13 maggio. Il ...

Advertising

palma_raffaella : RT @BADU____: Covid, La nuova variante Epsilon avrà il boom di contagi verso capodanno, dopo le varianti A, E, I , O e U. #VarianteDelta #… - BADU____ : Covid, La nuova variante Epsilon avrà il boom di contagi verso capodanno, dopo le varianti A, E, I , O e U.… - CristinaCasali8 : RT @Corriere: Boom di contagi tra gli under 30: la Catalogna nel weekend chiude i locali notturni - zazoomblog : Covid in Campania boom di contagi a Calvizzano. Il Sindaco: “Pronti a chiudere” - #Covid #Campania #contagi… - lisadaniele15 : RT @Corriere: Boom di contagi tra gli under 30: la Catalogna nel weekend chiude i locali notturni -