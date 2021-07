Bce | cambia l' obiettivo d' inflazione | ora è 2% simmetrico

Advertising

ladyonorato : +++ LA BCE CAMBIA L'OBIETTIVO DELL'INFLAZIONE, ORA 2% SIMMETRICO - STRATEGY REVIEW, ADDIO ALLA FORMULA VICINO MA INFERIORE AL 2%+++ - icebergfinanza: ????????????????????. BCE cambia strategia dopo vent'anni, target inflazione rivisto al 2%' - sole24ore : Facebook cambia Diem: da avversario ad alleato di Fed e Bce sulle valute digitali

... e potrebbe aprire la strada a un rilassamento nel percorso di rientro della politica monetaria ultra - espansiva della. La Strategy Review "pone delle solide fondamenta che ci guideranno nel ...Tutto e niente Per latutto e niente. Molti economisti sono rimasti perplessi: che senso ha per la banca centrale modificare un obiettivo che ha dimostrato di essere incapace di conseguire?...Male le banche, ancora pesante Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 lug - Giornata 'no' per le Borse europee, che hanno chiuso tutte in profondo rosso, intimorite dall'ipotesi che la diffus ...Investing.com - La BCE conferma quanto rivelato dalla stampa. Nel meeting straordinario di mercoledì, la banca centrale ha alzato l'obiettivo di inflazione a medio termine al 2%, rispetto al precedent ...