Alessandro Bizziato e Stefania Montù si sono lasciati: "Lui è sparito di punto in bianco" (Di giovedì 8 luglio 2021) Quella di Alessandro Bizziato e Stefania Montù sembrava una vera e propria favola. Rispettivamente cavaliere e dama del trono over, i due si erano conosciuti nello studio di Uomini e Donne e per lui, più giovane di lei di diversi anni, era stato un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia era uscita dal programma dopo poche settimane di frequentazione e appena due mesi e mezzo fa era tornata insieme a raccontare come tra loro andasse tutto bene. Ora, invece, non solo è finita, ma è finita anche in maniera decisamente triste, con lui che è sparito nel nulla adducendo una scusa davvero patetica: quella di ...

