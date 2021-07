Ai tifosi non serve la paternale della Lucarelli (Di giovedì 8 luglio 2021) La finale di domenica contro l’Inghilterra si avvicina e gli italiani devono ancora riprendersi dalla sbornia dovuta ai festeggiamenti di martedì scorso. Dopo il rigore della vittoria calciato da Jorginho la gente si è riversata in strada, ha riempito le piazze brandendo il tricolore e facendo festa per ore. Scene da notti magiche che non si vedevano da tempo e che l’anno passato in lockdown ha sicuramente accentuato. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/07/festeggiamenti.mp4 Peccato si siano verificati anche episodi di totale inciviltà che hanno macchiato la serata ma che purtroppo, in casi come questo, risultano inevitabili. C’è stato un rider a Cagliari ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 8 luglio 2021) La finale di domenica contro l’Inghilterra si avvicina e gli italiani devono ancora riprendersi dalla sbornia dovuta ai festeggiamenti di martedì scorso. Dopo il rigorevittoria calciato da Jorginho la gente si è riversata in strada, ha riempito le piazze brandendo il tricolore e facendo festa per ore. Scene da notti magiche che non si vedevano da tempo e che l’anno passato in lockdown ha sicuramente accentuato. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/07/festeggiamenti.mp4 Peccato si siano verificati anche episodi di totale inciviltà che hanno macchiato la serata ma che purtroppo, in casi come questo, risultano inevitabili. C’è stato un rider a Cagliari ...

