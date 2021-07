Tutto confermato: Castorani all’Ascoli, è ufficiale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come anticipato cinque giorni fa, mancava davvero solo l’ufficialità per Manuele Castorani all’Ascoli. Il centrocampista arriva dalla Virtus Francavilla. Per lui un contratto fino al 2024. Questa la nota ufficiale del club: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver definito l’acquisizione di Manuele Castorani dalla Virtus Francavilla fino al 30 giugno 2024. Toscano di Cecina, nato il 7 ottobre 1999, Castorani è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli. Dopo le esperienze in Serie D con Ponsacco e Ligorna, nel gennaio del 2019 viene acquistato dalla Virtus Francavilla, club di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come anticipato cinque giorni fa, mancava davvero solo l’ufficialità per Manuele. Il centrocampista arriva dalla Virtus Francavilla. Per lui un contratto fino al 2024. Questa la notadel club: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver definito l’acquisizione di Manueledalla Virtus Francavilla fino al 30 giugno 2024. Toscano di Cecina, nato il 7 ottobre 1999,è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli. Dopo le esperienze in Serie D con Ponsacco e Ligorna, nel gennaio del 2019 viene acquistato dalla Virtus Francavilla, club di ...

Advertising

marijavujovic : @BenedettoC8 dare visibilita a uno che non lo conosce nessuno non e cagata, ma una cosa pensata e saggia. e questo… - ilmeteoit : #Meteo #AGOSTO: tutto #CONFERMATO! Sarà un mese ricco di #SORPRESE... - GiselleDuchen : @GNessi6 @LenaMaylen1978 Ma io sono preparata a questo da quando lei ha confermato la relazione ?? figurati se lui s… - massimopugni : RT @AnItalianStory1: Il Riesame ha confermato sequestro archivio di Paolo Persichetti consentendo alla procura di Roma di continuare a ins… - simpxcurlrry : @herricasxchiara ma la realtà dei fatti di cosa? È stato confermato da qualche parte? Non può essere semplicemente… -