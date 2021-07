Tragedia immane per Claudio Bisio: quel dolore che rimarrà per sempre insuperabile (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il comico milanese ha dovuto affrontare un momento terribile che gli ha causato un profondo sconforto e un immenso vuoto. Claudio Bisio, attore e comico (Instagram)Claudio Bisio è un noto cabarettista italiano. Durante la sua carriera si è diviso tra cinema, televisione e teatro. Già nei primi anni di studi artistici è emersa la sua spiccata vena comica, tanto è vero che la sua insegnante del Piccolo Teatro di Milano gli aveva consigliato proprio di puntare su questa. Dopo i primi momenti di gavetta, verso la fine degli anni Ottanta, quindi, l’attore ha avuto modo di apparire in una sorta di sit-com, al fianco di Angela ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il comico milanese ha dovuto affrontare un momento terribile che gli ha causato un profondo sconforto e un immenso vuoto., attore e comico (Instagram)è un noto cabarettista italiano. Durante la sua carriera si è diviso tra cinema, televisione e teatro. Già nei primi anni di studi artistici è emersa la sua spiccata vena comica, tanto è vero che la sua insegnante del Piccolo Teatro di Milano gli aveva consigliato proprio di puntare su questa. Dopo i primi momenti di gavetta, verso la fine degli anni Ottanta, quindi, l’attore ha avuto modo di apparire in una sorta di sit-com, al fianco di Angela ...

Advertising

aconoscitore : Contento per l'Italia, dispiaciutissimo per #LuisEnrique, grande uomo, che meritava sicuramente un nuovo regalo d… - RiganteLeonardo : @roma_paoletta @PosteNews @amaromacapitale @virginiaraggi Non spazzano da mesi... questi sono dei veri DISONESTI al… - fainformazione : Quattromila metri - Ennesimo gravissimo incidente di montagna La tragedia immane di montagna che ha visto tra le v… - fainfocronaca : Quattromila metri - Ennesimo gravissimo incidente di montagna La tragedia immane di montagna che ha visto tra le v… - ShivaDance6 : @CorsampRocky @RadioSavana Una tragedia immane... @neniambulance -