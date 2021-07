Traffico Roma del 07-07-2021 ore 19:30 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Luceverde Roma mentre avanti dalla redazione o tuo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Traffico indicato ancora intenso sul Raccordo Anulare permangono Infatti Code in carreggiata interna tra casse Salaria altre cose a partire dall’uscita Sant’Alessandro Sino all’uscita alla rustica lungo la carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con Coda a tratti a partire dalla Pontina Sino all’uscita Romanina in tangenziale dietro le uscite conseguente Salaria in direzione di San Giovanni così come incontriamo Quindi sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Tor Cervara al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Luceverdementre avanti dalla redazione o tuo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delindicato ancora intenso sul Raccordo Anulare permangono Infatti Code in carreggiata interna tra casse Salaria altre cose a partire dall’uscita Sant’Alessandro Sino all’uscita alla rustica lungo la carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con Coda a tratti a partire dalla Pontina Sino all’uscitanina in tangenziale dietro le uscite conseguente Salaria in direzione di San Giovanni così come incontriamo Quindi sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara al ...

