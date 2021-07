Tav, ora è irreversibile: via libera ai lavori per il tunnel di base (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'azienda che si occupa della realizzazione dell'opera (TELT) ha affidato le gare per lo scavo in territorio francese per un valore di 3 miliardi di euro. La ferrovia entrerà in funzione nel ... Leggi su today (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'azienda che si occupa della realizzazione dell'opera (TELT) ha affidato le gare per lo scavo in territorio francese per un valore di 3 miliardi di euro. La ferrovia entrerà in funzione nel ...

