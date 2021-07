Sgombero via del Caravaggio, Acli Roma: bene intervento in segno di legalità (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “Vogliamo esprimere la nostra approvazione per l’operato dell’assessore Valeriani nella gestione condivisa dello Sgombero del palazzo di via del Caravaggio che si concluderà domani, un’azione portata avanti nel segno della condivisione e della legalità.” “Interventi come questo indicano che la politica può far sì che anche in situazioni così delicate sia possibile coniugare il necessario rispetto della legalità con l’altrettanto fondamentale rispetto della dignità della persona”. È quanto dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021)– “Vogliamo esprimere la nostra approvazione per l’operato dell’assessore Valeriani nella gestione condivisa dellodel palazzo di via delche si concluderà domani, un’azione portata avanti neldella condivisione e della.” “Interventi come questo indicano che la politica può far sì che anche in situazioni così delicate sia possibile coniugare il necessario rispetto dellacon l’altrettanto fondamentale rispetto della dignità della persona”. È quanto dichiara Lidia Borzì, presidente delledie ...

MattinoDiVerona : ???? '?????? ?????? ????????' ???? ????????: Sgombero in via Basso Acquar ??????? ???????????? ??????????È ?? - GiornalediMonte : Montesilvano. Sgombero palazzo di Via Leopardi con forze dell'ordine. De Martinis: 'un atto dovuto - NotiziediPrato : Nuovo sgombero per il Santa Cristina, la polizia ci trova sette sbandati all'interno [ - 1970Germano : RT @1970Germano: Via Fasan a #Ostia, #PaoloCiani: “Preoccupazione per gli abitanti che hanno ricevuto un ordine di sgombero” All'audizione… - pierbaroni : RT @1970Germano: Via Fasan a #Ostia, #PaoloCiani: “Preoccupazione per gli abitanti che hanno ricevuto un ordine di sgombero” All'audizione… -