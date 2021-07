Sandra Milo distrutta a Dedicato | “Sono così triste | non c’è più”

(Di mercoledì 7 luglio 2021)è apparsa visibilmente provata durante la puntata didi oggi. Davanti a Serena Autieri si è sciolta in qualche lacrima.(Rai)è da sempre è una delle artiste più amate in Italia. Classe 1933, durante la sua lunghissima carriera ha fatto l’attrice, cantante e conduttrice. Tantissime le sue interpretazioni sul piccolo e grande schermo che l’hanno resa negli anni una vera e propria icona di bellezza ed eleganza. Tantissime le sue storie d’amore. Quello che molti non sanno però è che...

Dopo aver raccolto la testimonianza di Enzo Paolo Turchi , Serena Autieri, nel corso della puntata di Dedicato trasmessa oggi, mercoledì 7 luglio, ha intervistato anchela quale, nel ricordare l'amica Raffaella Carrà, non è riuscita a trattenere le lacrime. ' La scomparsa di Raffaella è una cosa molto triste per tutti gli italiani perchè lei, per noi, ...piange per Raffaella Carrà/ "Con lei va via un'epoca che non tornerà" Barbara Boncompagni: 'Raffaella Carrà è stata una maestra' Barbara Boncompagni , che ha seguito le orme del padre ...Sandra Milo, il dolore per la scomparsa di Raffaella Carrá: “Ho sentito molto la sua morte” Negli ultimi giorni è piombato un velo di tristezza sul volto ...Sandra Milo piange parlando della morte di Raffaella Carrà: “E’ triste perchè con lei va via un’epoca che non tornerà più”. Dopo aver raccolto la testimonianza di Enzo Paolo Turchi, Serena Autieri, ...