Advertising

CorriereCitta : Quando riaprono le discoteche: le ultime novità di luglio 2021, ecco cosa sappiamo - ammaiFiamma : @macosinonVALE @FerAlgaba Palazzo vecchio si visita facilmente perché è abbastanza vario e non è troppo dispersivo… - MamolkcsMamol : Discoteche, sale la rabbia dei gestori. Tutto fermo dopo l'ok del Cts, la colpa è di Roberto Speranza - Il Tempo - Franciscktrue : RT @manusnella: In Inghilterra riaprono. Noi pensiamo a quando chiudere. La scienza non è mai al 100%. Ha quel meraviglioso margine di erro… - salva_savior : @iannetts70 Dopo ferragosto, quando riaprono le scuole. Lì si diffonde meglio. -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Il Corriere della Città

... tra cassa integrazione e contratti di solidarietà, domanii cancelli dello stabilimento ... C'è attesa per il rientro,, in autunno, partirà la produzione in serie del suv Grecale della ...i pub in Gran Bretagna ma Jd Wetherspoon prevede comunque di chiudere l'esercizio in rosso. La catena di pub ha comunicato che nel periodo dal 17 maggio al 5 luglio,i locali sono ...Non siamo stati ascoltati quando abbiamo suggerito un esperimento pilota per le ... Siamo ancora gli ultimi a dover riaprire ? E’ ora di affrontare seriamente i problemi della nostra categoria e ...