Pique contro l’Italia: “è stata avvantaggiata, ai rigori vince sempre la squadra che tira prima” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Piqué è stato uno degli esclusi della spedizione spagnola a Euro 2021, la squadra di Luis Enrique è stata eliminata in semifinale ai calci di rigore dall’Italia. Il difensore ha deciso di puntare il dito contro gli azzurri. La Spagna è stata protagonista di una partita molto positiva, nel corso dei 120 minuti ha dimostrato grande qualità e carattere, ma si è dovuta arrendere ai calci di rigore. “Non è un caso che nelle quattro sfide in cui si è andati ai rigori tra Euro 2020 e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 luglio 2021) Piqué è stato uno degli esclusi della spedizione spagnola a Euro 2021, ladi Luis Enrique èeliminata in semifinale ai calci di rigore dal. Il difensore ha deciso di puntare il ditogli azzurri. La Spagna èprotagonista di una partita molto positiva, nel corso dei 120 minuti ha dimostrato grande qualità e carattere, ma si è dovuta arrendere ai calci di rigore. “Non è un caso che nelle quattro sfide in cui si è andati aitra Euro 2020 e Copa America abbia vinto lache hato per. ...

Advertising

CalcioWeb : #Pique commenta #ItaliaSpagna e non risparmia una frecciata agli azzurri - Goshin96 : #Pique “Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la s… - itsvivi__ : mmh chissà come mai non ho sentito mezza lamentela quando avete visto contro la svizzera ai rigori— piqué dai, mar… - ILOVEPACALCIO : L'accusa di #Piqué contro l'#Italia: 'Ingiusto il vantaggio di iniziare prima la lotteria dei rigori' - Pacos05990547 : #Pique... Chi tira per primo i rigori è avvangaggiato. Dite a sto coglione che la #svizzera contro di loro ha tira… -