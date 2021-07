Patrick Zaki, la Camera ha approvato la mozione per la cittadinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Finalmente in Parlamento qualcosa si muove per provare a fare pressioni sul regime egiziano di Abdel Fattah al-Sisi per il rilascio di Patrick Zaki. Oggi la Camera ha infatti approvato all’unanimità, ma con l’astensione dei deputati di Fratelli d’Italia, la mozione per conferire la cittadinanza italiana a Zaki, studente dell’università di Bologna in carcere al Cairo dal 7 febbraio 2020. Il testo approvato a Montecitorio impegna il governo ad “avviare tempestivamente, mediante le competenti istituzioni, le necessarie verifiche al fine di conferire a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Finalmente in Parlamento qualcosa si muove per provare a fare pressioni sul regime egiziano di Abdel Fattah al-Sisi per il rilascio di. Oggi laha infattiall’unanimità, ma con l’astensione dei deputati di Fratelli d’Italia, laper conferire laitaliana a, studente dell’università di Bologna in carcere al Cairo dal 7 febbraio 2020. Il testoa Montecitorio impegna il governo ad “avviare tempestivamente, mediante le competenti istituzioni, le necessarie verifiche al fine di conferire a ...

Advertising

amnestyitalia : Patrick Zaki rischia fino a 25 anni di carcere per dieci post di un account Facebook, che la sua difesa considera f… - borghi_claudio : In attesa che in commissione bilancio si partorisca il definitivo sul sostegni bis in aula da due giorni c'è la fon… - fattoquotidiano : Patrick Zaki, la Camera approva all’unanimità (con l’astensione di FdI) la mozione per concedergli la cittadinanza… - MarcoMastino71 : RT @borghi_claudio: In attesa che in commissione bilancio si partorisca il definitivo sul sostegni bis in aula da due giorni c'è la fondame… - pieceofyou : RT @HuertDeAuteuil: La camera ha approvato la mozione per fare la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, finalmente -