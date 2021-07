Miryea Stabile dopo l’Isola è successa una cosa che l’ha cambiata

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La modella ed ex naufraga ha parlato ai follower delle sue insicurezze prima dell’avventura in Honduras La giovane ex naufragaed ex vincitrice de La pupa e il secchione è arrivata ad un passo dalla finale adei famosi. Per lei è il reality è stato un grande percorso di crescita personale. Oltre ad essersi fatta apprezzare e amare dal pubblico per la sua semplicità,continua ad essere un punto di riferimento per i tanti follower che la seguono. Infatti è stato proprio a proposito di una domanda che le ha fatto un follower che sul social la giovane si è aperta e ha raccontato delle sue ...

Advertising

GF_diretta : #IsoladeiFamosi #isola, Ignazio Moser su Miryea Stabile: 'Io e Andrea ci siamo presi cura di lei' -

Ultime Notizie dalla rete : Miryea Stabile

Più Sani Più Belli

lancia un messaggio importante: "Quando ci si guarda allo specchio non ci si riconosce più", ex concorrente dell' Isola dei Famosi , è riuscita a conquistare il pubblico ...ha condiviso un nuovo video su Instagram con cui ha lasciato il pubblico senza fiato. Subito è tripudio di like e commenti. 'Accettarsi per quello che si è' . Questo il messaggio ...La giovane ex naufraga Miryea Stabile ed ex vincitrice de La pupa e il secchione è arrivata ad un passo dalla finale a L’Isola dei famosi. Per lei è il reality è stato un grande percorso di crescita p ...Miryea Stabile lancia un messaggio importante: “Quando ci si guarda allo specchio non ci si riconosce più” Miryea Stabile, ex concorrente dell’Isola dei ...