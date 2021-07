Milan | Maldini ha scelto il sostituto di Calhanoglu

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Paoloha deciso per il suoildi Hakan, dopo la partenza del turco, finito all’Inter a zero, in un’operazione la lampo che ha sorpreso e non poco. Il dirigente rossonero ha individuato in Marcel Sabitzer il nuovo trequartista da regalare a Stefano Pioli per la prossima stagione. Il calciatore austriaco costa circa 20mln di euro, avendo il contratto in scadenza a giugno 2022, anche se non sarà semplice sottrarlo al Lipsia, con cui è sempre difficile trattare.VUOLE UN TREQUARTISTA TOTALE Sabitzer è un calciatore totale: un ...

Advertising

_IlBoris : @levii________ @NandoPiscopo1 @Fedeshi_ @Zoroback_023 Sul Milan sanno solo quello che gli dicono gli agenti che van… - TeofiloSteven : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport a breve potrebbe esserci un nuovo incontro per il rinnovo di Kessie: il #Milan sarebbe pront… - MilanLiveIT : ?? Il Milan non vuole perdere Kessie ?? Maldini prepara la nuova offerta - notizie_milan : Milan, il rebus trequartista continua: Maldini e Massara vagliano i profili - _UrVeKa_ : RT @Fikirtepeli_83: ?? 2001, Milan. ?? Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Rui Costa, Fatih Terim, Paolo Maldini -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini

Ilvuole fare un ulteriore sforzo economico per il rinnovo di Kessie.e Massara preparano una nuova proposta per l'agente. Per ilè fondamentale rinnovare il contratto di Franck Kessie . Il club non si può permettere di perdere un elemento cardine della ...La sensazione è che Paoloe Frederic Massara gli prolungheranno di un altro anno il ... agente di Kjaer: ' Dopo l'Europeo parleremo di rinnovo con il'. C'è la volontà del calciatore di ...Offre più opzioni agli allenatori. Sul tavolo del Milan ci sono pure altri nomi per il ruolo di trequartista. Non mancano agenti che propongono i loro assistiti a Maldini e Massara, che stanno ...Il Milan vuole fare un ulteriore sforzo economico per il rinnovo di Kessie. Maldini e Massara preparano una nuova proposta per l’agente. Per il Milan è fondamentale rinnovare il contratto di Franck ...