Meteo, nuova ondata di caldo africano: temperature fino a 40 gradi (Di mercoledì 7 luglio 2021) temperature sempre più bollenti in Italia. Nuove ondate di calore sono attese nei prossimi giorni lungo lo stivale con picchi che porteranno le temperature fino a 40° gradi. Da qualche giorno, in tal senso, è attivo il servizio del Ministero della Salute proprio in merito al monitoraggio del “caldo”, con bollettini quotidiani in 27 città italiane. I report consentono di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni Meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili come anziani e malati cronici. Meteo: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021)sempre più bollenti in Italia. Nuove ondate di calore sono attese nei prossimi giorni lungo lo stivale con picchi che porteranno lea 40°. Da qualche giorno, in tal senso, è attivo il servizio del Ministero della Salute proprio in merito al monitoraggio del “”, con bollettini quotidiani in 27 città italiane. I report consentono di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili come anziani e malati cronici.: ...

