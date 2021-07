Italia-Spagna, rigore Jorginho: telecronista arabo impazzisce e canta ‘Bella ciao’ (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia batte la Spagna ai rigori e il telecronista arabo impazzisce. Dopo l’1-1 ai tempi regolamentari, e dopo i supplementari dove le due squadre non riescono a trovare la via della rete, decisivi sono i tiri dal dischetto. Errori di Locatelli e Dani Olmo in apertura, poi Morata fallisce il quarto penalty iberico. Tocca a Jorginho: sale la tensione, come sottolineato dal tono di voce del telecronista arabo, che poi, quando il pallone entra per la vittoria azzurra, comincia a cantare “Bella ciao”. Di seguito e in alto il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’batte laai rigori e il. Dopo l’1-1 ai tempi regolamentari, e dopo i supplementari dove le due squadre non riescono a trovare la via della rete, decisivi sono i tiri dal dischetto. Errori di Locatelli e Dani Olmo in apertura, poi Morata fallisce il quarto penalty iberico. Tocca a: sale la tensione, come sottolineato dal tono di voce del, che poi, quando il pallone entra per la vittoria azzurra, comincia are “Bella ciao”. Di seguito e in alto il ...

