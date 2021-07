Il Psg non si ferma più: partito l'assalto anche a Pogba (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, e in attesa dell'annuncio di accordo con Sergio Ramos, il Psg continua a lavorare per la prossima stagione. Nel mirino dei vice - campioni di Francia c'è ormai Paul ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, e in attesa dell'annuncio di accordo con Sergio Ramos, il Psg continua a lavorare per la prossima stagione. Nel mirino dei vice - campioni di Francia c'è ormai Paul ...

