il Bitcoin scappa dalla Cina: è il momento d'investire o lasciare questa cypto? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Per i Bitcoin è arrivata una tempesta perfetta che rischia di spazzare via tutto il valore accumulato in questi ultimi due anni: conviene ancora investire in questa cryptovaluta? Bitcoin in crisi: siamo alla resa dei conti? (Adobestock)Quello accaduto alla moneta virtuale più famosa è molto simile a quanto capita ad un pugile che sul ring viene colpito da un uno-due micidiale. Prima il messaggio Twitter di Elon Musk dello scorso 13maggio, in cui annunciava come il Bitcoin non poteva più essere utilizzato per acquistare Tesla – dopo che però la società si era stra-arricchita investendo proprio sul mercato delle cryptovalute ...

