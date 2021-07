Figliuolo alle Regioni: “Create corsie preferenziali per vaccinare i professori” (Di mercoledì 7 luglio 2021) La percentuale di personale scolastico raggiunta finora dalla prima dose è pari all'85% sulla media nazionale Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 7 luglio 2021) La percentuale di personale scolastico raggiunta finora dalla prima dose è pari all'85% sulla media nazionale

Advertising

Agenzia_Ansa : Figliuolo alle Regioni: 'Corsia preferenziale per prof in hub. Commissario scrive a presidenti, incentivare vaccina… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Figliuolo alle Regioni: è prioritario immunizzare i prof #Coronavirusitalia - Marilenapas : RT @QSanit: Ancora 216mila non #vaccinati tra #docenti e personale scolastico. Il commissario #Figliuolo chiede alle @regioni_it di promuo… - barbero_1979 : RT @GiovaQuez: Figliuolo alle Regioni: 'Cercare insegnanti ancora da vaccinare'. Parte l'operazione Delta school su scala nazionale. Non vi… - giornaleprociv : Figliuolo scrive alle regioni per incentivare le #vaccinazioni dei docenti ?? -