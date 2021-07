Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore | le parole che non ti aspetti

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato di recente direttamente la bellissima e bravissima, lasciando tutti stupiti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) Come sappiamo la nota presentatrice e showgirl ha da poco terminato la sua avventura al timone del programma musicale, Battiti Live, che vedremo a breve. Ma di recente,ha anche fatto una confessione particolare sul suo ex compagno ...

Scritto da Denis Bocca , il Luglio 6, 2021 , in Gossip, le sue parole inaspettate: "Io e Flavio Briatore ci vogliamo bene" Tra le tante protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, che si sono contraddistinte, c'è ...In un'intervista a "Tv Sorrisi e Canzoni",ha parlato dei suoi prossimi progetti e della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Argomenti trattati: 'C'è voglia di spensieratezza': '...Elisabetta Gregoraci dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip è tornata a condurre “Battiti Live” il festival che si tiene annualmente a Otranto. La showgirl dopo il suo successo in una recente ...Ma nella vita di Elisabetta Gregoraci c’è e ci sarà sempre lo spazio necessario per un bene immenso verso il suo ex Flavio Briatore dal quale ha avuto l’amore della sua vita, ovvero suo figlio. Ma per ...