È l’unico e solo gran canyon d’Europa | non ha niente da invidiare a quelli americani

Leggi su funweek

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Una vacanza all’insegna della natura, dell’avventura e degli sport estremi? Bene, la meta perfetta sembra essere la Provenza! Non aspettatevi lunghe e rilassanti passeggiate tra gli sterminati campi di lavanda, ma di adrenaliniche gite in canoa e esaltanti arrampicate sulle gole del Verdon. Gole del Verdon, ilin Provenza: cosa vedere Mai sentito parlare delpiùde? Si tratta di crepacci che si snodano per 25 km attraverso cui passa il fiume Verdon, alti fino a 1500 mt e larghi fino a 500 mt. LEGGI ANCHE: — E’ ilpiù famoso di Instagram: se ...