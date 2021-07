Divelti 6 dissuasori in centro storico | probabile incidente | indaga la Municipale

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento -Ritrovatiseidi piazza Duomo, tutti posti al bordo del marciapiedi dell’edificio in costruzione. Si tratta, probabilmente, delle conseguenze di unconsiderato che gli uomini della Polizia, intervenuti per i rilievi del caso, hanno ritrovato a terra frammenti di carrozzeria di un’auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

