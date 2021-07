Covid | Musumeci | “Il processo di vaccinazione del personale scolastico in Sicilia a causa delle note vicende legate ad AstraZeneca ha subito una pausa”

Advertising

giuseppeargent3 : @Musumeci_Staff Covid-Vaccini. Altra prova sicura che i vaccini non funzionano e che sono la più grande falsità del… - giuseppeargent3 : @Musumeci_Staff Covid-Vaccini. In Israele continuano le prove che i vaccini non immunizzano. Nonostante quasi tutti… - ag_notizie : Musumeci firma l'ordinanza: vaccinazioni a tappeto nei luoghi della movida e sul posto di lavoro… - franco_sala : RT @Regione_Sicilia: #Covid19, @Musumeci_Staff visita l'hub vaccinale di #BusetoPalizzolo nel Trapanese - - Musumeci_Staff : RT @Regione_Sicilia: #Covid19, @Musumeci_Staff visita l'hub vaccinale di #BusetoPalizzolo nel Trapanese - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Musumeci

Regione Sicilia

Leggi notizie correlate ?in visita all'hub vaccini di Buseto Palizzolo ? Vaccini in risalita a Palermo, il calendario delle visite nei paesi ? Asp Palermo, vaccini di prossimità: più ..., il presidentein visita ieri all'hub vaccinale di Buseto Palizzolo nel Trapanese Tappa al Centro vaccinale di Buseto Palizzolo, in via San Vito, per il presidente della Regione ..."Siamo impegnati senza sosta - dice il presidente Musumeci - perché l'obiettivo ... di quanti ancora non hanno ricevuto il siero anti-Covid. Vaccinarsi - conclude il governatore - non significa ...Docenti e studenti a scuola di "identità siciliana", per diffondere la storia e la cultura tradizionale della nostra Isola: è il tema della conferenza stampa tenutasi a Palazzo d'Orléans ...