Con le incomprensibili defezioni a sinistra il ddl Zan ora è a rischio

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Parlamento si è riempito di fantasmi e di paure, come sempre accade quando quell’aula è chiamata ad occuparsi di diritti civili, libertà e sessualità.E’ importante aprire le finestre e farlo in fretta, prima del voto sul Ddl Zan, per portare ossigeno e aria pulita a qualche centinaio di parlamentari che si è addentrata in discussioni che non padroneggia, perdendo di vista le reali finalità della legge e dando un pessimo spettacolo in un Paese che dovrebbe fare dell’educazione alle differenze e rispetto il suo faro. A destra hanno paura da sempre di ogni libertà, sono testardamente attaccati al “diritto di discriminare”, da sempre e forse non a torto convinti che ogni passo verso ...