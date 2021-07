CdS – La Fiorentina insiste per Sensi | apertura da parte dell’Inter

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Laspinge perDomani sarà regolarmente ad Appiano Gentile dove inizierà il ritiro agli ordini di Simone Inzaghi, ma per Stefanoil futuro potrebbe non essere nerazzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, laè alla ricerca di un regista e il numero 12 nerazzurro sarebbe il preferito da Italiano, nuovo allenatore dei viola. “Anche se i contorni sono da definire per trovare un punto d’accordo coinvolgendo chiaramente, che dal canto suo vorrebbe avere un’altra chance in maglia nerazzurra, ma laha il jolly in mano: ...

Advertising

infoitsport : CdS, il Bologna mette sul mercato Orsolini: 15 milioni la richiesta. Fiorentina interessata all'attaccante - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Fiorentina, nel mirino Kouyaté, tra i nomi valutati anche quello di Maksimovic - MondoNapoli : CdS - Fiorentina, per la difesa interessa Kouyaté: tra le alternative una conoscenza del Napoli -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Fiorentina, nel mirino Kouyaté, tra i nomi valutati anche quello di Maksimovic - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Fiorentina, nel mirino Kouyaté, tra i nomi valutati anche quello di Maksimovic -

Ultime Notizie dalla rete : CdS Fiorentina

Fcinternews.it

Il terzino, però, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe anche nel mirino del Milan e della. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli, rinnovo ......stata probabilmente la prima fonte di informazione a dare notizia della frattura tra la... Un po' come quando il tuo - e mio - caro Corriere dello sport siglava alcuni articoli, o la ...In attesa che Achraf Hakimi effettui le visite mediche con il Paris Saint Germain e che il suo trasferimento in Francia diventi ufficiale, l'Inter sta continuando a valutare i vari nomi già sondati in ...DA VERONA, FIORENTINA SU ZACCAGNI. SERVONO 12 MILIONI I rossoblù lo valutano intorno ai 15 milioni di euro, anche se il mercato intorno a lui non sarebbe molto attivo: diverse squadre sono interessate ...