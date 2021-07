Bayern Monaco | Nagelsmann | «Mi aspetta una stagione entusiasmante»

Advertising

sscnapoli : ?? | Bayern Monaco-Napoli il 31 luglio alle ore 16:30. Prestigiosa amichevole per gli azzurri all’Allianz Arena. ??… - gabryhz : @ildpaa La bundes ormai sta diventando la piramide da scalare per arrivare al Bayern monaco - Gabri_729 : RT @notjumped: @NandoPiscopo1 13 punti dal Bayern Monaco, gli stessi della Juve dall'Inter ???? - notjumped : @NandoPiscopo1 13 punti dal Bayern Monaco, gli stessi della Juve dall'Inter ???? - PatrickLenoire : RT @it_inter: #Interspac potrebbe realmente rappresentare un serio investitore per #Suning e #Oaktree, il modello di riferimento è il Bayer… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Calcio News 24

Quasi un ritorno alla normalità per il calcio tedesco. Gli stadi della Bundesliga, ad eccezione del, potranno ospitare a condizioni fino a 25.000 spettatori quando il campionato riprenderà il 13 agosto, ha annunciato martedì la Città di Berlino a seguito di un accordo tra gli stati ...Non sembra ancora essere svanita la delusione per come è andato l'Europeo della Germania . Non almeno nell'ex calciatore dele della Nazionale Lothar Matthäus . L'ex leggenda ha criticato in modo particolare il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos che ha deciso di optare per il ritiro dalla nazionale dopo ...«Mi sento bene. Sono molto felice di allenare il Bayern Monaco. Sarà una preparazione entusiasmante e una prima stagione entusiasmante. Si tratta di essere flessibili e lasciare che i giocatori ...Una delle favole calcistiche più incredibili. Le ripescate di Europei e Mondiali sono il cavallo di rincorsa del Palio di Siena, quello che parte da dietro mentre tutti gli altri sono allineati ai nas ...