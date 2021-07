Barbano | Insigne è fantasia in purezza | inventa corridoi impensabili per chiunque

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sul Corriere dello Sport Alessandrocommenta la vittoria dell’Italia sulla Spagna, con il passaggio in finale di Euro 2020. Gli uomini determinanti, scrive, sono stati Chiesa e, con Donnarumma e Jorginho. Fuori fare Immobile e Berardi. “Il genio e la fame di Chiesa, che ha per il gol l’accecamento dello squalo per il sangue. Il genio e la fame diin, chepere giganteggia anche spalle alla porta, nell’insolito ruolo di falso nueve che Mancini gli assegna dopo ...