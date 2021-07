Balotelli Demirspor, ufficiale il suo trasferimento in Turchia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mario Balotelli è ufficialmente un giocatore dell’Adana Demirpsor. Il calciatore bresciano si trasferisce in Turchia a titolo definitivo. Dal 30 giugno era svicolato e il club che lo ha cercato con più insistenza è stata proprio l’Adana Demirspor, che sarà la sua squadra per i prossimi tre anni. Il comunicato dell’Adana Demirspor E’ stata proprio la società turca a dare il benvenuto a Super Mario Balotelli attraverso i suoi canali social: “Oggi è avvenuto un trasferimento che scriverà il suo nome nella storia della nostra Adana Demirspor con lettere d’oro. Mario ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Marioè ufficialmente un giocatore dell’Adana Demirpsor. Il calciatore bresciano si trasferisce ina titolo definitivo. Dal 30 giugno era svicolato e il club che lo ha cercato con più insistenza è stata proprio l’Adana, che sarà la sua squadra per i prossimi tre anni. Il comunicato dell’AdanaE’ stata proprio la società turca a dare il benvenuto a Super Marioattraverso i suoi canali social: “Oggi è avvenuto unche scriverà il suo nome nella storia della nostra Adanacon lettere d’oro. Mario ...

