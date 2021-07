Alice Campello minacciata di morte insieme ai figli dopo il gol del marito Alvaro Morata

Advertising

giornalettismo : Alice Campello ha fatto una cosa semplicissima. Ha preso gli screenshot dei DM vergognosi che le hanno inviato e l… - rtl1025 : ?? La moglie di Alvaro #Morata, Alice #Campello, denuncia su Instagram nuovi #messaggi offensivi da parte di tifosi… - Agenzia_Ansa : La moglie di Morata contro gli hater: 'E' ora di intervenire'. Alice Campello dopo messaggi offensivi contro la sua… - Very86 : RT @dario_head: Spero che Alice Campello levi loro fino all’ultimo centesimo guadagnato nella loro miserabile vita. - LuxTowa : RT @perchetendenza: 'Alice Campello': Perché la moglie di Álvaro Morata ha mostrato su Instagram gli insulti e le minacce che tifosi italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Alice Campello

La moglie dell'attaccante ex Real Madrid,, ha denunciato su Instagram i messaggi spregevoli ricevuti nelle ultime ore chiedendo più controlli: " Sinceramente non sto soffrendo per ...ha rivelato che suo marito e la sua famiglia sono stati di nuovo offesi pesantemente, quindi ha chiesto che al più presto vengano presi dei provvedimenti nei confronti di "questo tipo ...Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha postato via social alcune delle minacce da lei ricevute contro la sua famiglia e i suoi figli.L'attaccante della Juventus è stato nuovamente preso di mira dai tifosi spagnoli dopo il rigore fallito contro l'Italia: "Lo sport serve ad unire, non a sfogarsi" ...