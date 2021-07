Alessia Marcuzzi Ritorna in TV! Ecco Dove la Vedremo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 7 luglio 2021)lascia Mediaset ma non la televisione! L’ex conduttrice delle iene ritornerà nella prossima stagione televisiva ma non sulle reti del Biscione.i nuovi progetti per lei! Nei giorni scorsi, la conduttrice delle iene ha confermato una notizia che purtroppo ha dispiaciuto tantissimi followers: la bellissimapurtroppo non rinnoverà il contratto con Mediaset. Dopo aver dunque lasciato la rete del Biscione, quale sarà il futuro della conduttrice in TV? Nelle ultime ore è trapelata un’indiscrezione:che cosa potrebbe fare l’ex iena. L’annuncio ...