Variante Delta: Pfizer protegge al 63% dall'infezione sintomatica (Di martedì 6 luglio 2021) Secondo i nuovi dati Israeliani, il vaccino Pfizer proteggerebbe solo fino al 63% dall'infezione sintomatica. I dati, confermano infatti che, ferma restando l'efficacia del vaccini, che conferisce protezione dai casi seri e dall'ospedalizzazione, indicano comunque che l'efficacia nel prevenire casi sintomatici è scesa di circa il 30% passando dal 94,3% nel maggio scorso al 64% su Quotidianpost.

