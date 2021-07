Variante Delta, focolai nei luoghi di vacanza: i luoghi a rischio dal Lazio alla Sardegna (Di martedì 6 luglio 2021) Si registrano già diversi casi di Variante Delta in luoghi di vacanza. La paura è che la spensieratezza e gli assembramenti “estivi” possano innescare nuovi focolai. In alcune aree la mutazione del virus è già prevalente al 70 per cento. I luoghi di vacanza a rischio Variante Delta Nel Lazio Ostia, Fregene e Fiumicino stanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 luglio 2021) Si registrano già diversi casi diindi. La paura è che la spensieratezza e gli assembramenti “estivi” possano innescare nuovi. In alcune aree la mutazione del virus è già prevalente al 70 per cento. IdiNelOstia, Fregene e Fiumicino stanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio: Aeroporti, ingresso libero alla Variante. “Delta” in Italia - ilariacapua : In USA i vaccini registrati continuano ad essere efficaci contro la variante Delta. - Adnkronos : Contro la #VarianteDelta il vaccino di #Pfizer 'protegge solo al 64%', nuovi dati da Israele. - Jambonet1 : RT @Debora98398253: @ladyonorato Questo studio e' molto molto importante. (cit. Ho letto lo studio.. ho visto anche i primer che hanno usat… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: LA PRIMA PAGINA DI OGGI 'Delta' in Italia, nessun controllo per chi arriva. Aeroporti, ingresso libero alla Variante [… -