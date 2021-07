Tragedia nel Palermitano | bimba di 5 anni annega in piscina

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 luglio 2021) Una bambina di cinqueè mortata nelladi casa. Il dramma s'è consumato in un'abitazione privata a Trabia, piccolo centro distante circa trenta chilometri da Palermo. Potrebbero essere stai i capelli incastrati in un bocchettone per la purificazione dell’acqua a causare il decesso dellache si trovava con la nonna. Ed è stata proprio la nonna a soccorrere la piccola Miriam ma nonostante l'immediato trasporto all'ospedale 'Salvatore Cimino' di Termini Imerese non ce l'ha fatta. Nel pomeriggio, in zona Piani, mentre la piccola si trovava nella vasca montata nel giardino di casa, all’interno ...