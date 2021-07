Advertising

Italpress : Toyota avvia la produzione di Yaris Cross -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota avvia

Il Denaro

...5 milioni di unita' entro il 2025" ha dichiarato Marvin Cooke, Executive Vice President diMotor Europe. La visioneper la localizzazione europea si e' ulteriormente ampliata quest'anno,...... tranne quando si aumenta l'andatura: in tal caso, il motore a benzina siistantaneamente e ... è la nuova generazione della Lexus NX , la Suv intermedia del marchio premium della, ma anche ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Se c'è un dominatore della prima metà di stagione del WRC 2021, questo è sicuramente Sébastien Ogier. E non ci riferiamo semplicemente alla classifica piloti, che lo vede in testa con 133 punti, 34 in ...